Nach dem Tod seines Bruders James übernimmt Wyatt Earp in Tombstone den Job des Marshals. Hier trifft er auf den an Tuberkulose erkrankten Doc Holliday. Dessen Geliebte, Chihuahua, wird ebenso von den Clanton-Brüdern umgebracht, wie damals Earps Bruder James. Es kommt zu einem Show-Down am OK Corral.