Ein Gerücht geht um in Pontypandy: Nach einer UFO-Sichtung sollen Außerirdische im Ort gelandet sein. Der Alienforscher Buck Douglas scheucht die Bürger auf und bald suchen sie hysterisch nach den Neuankömmlingen. Dabei geraten sie immer wieder in Schlamassel, so dass Feuerwehrmann Sam eingreifen muss. Zum Glück hat der einen neuen Hubschrauber und ein neues Rettungszentrum.