Rockys Ruf als Frauenheld ist schon am Verblassen. Der Filou hat einst mit seinen Chansons alle Damen um den Finger gewickelt - anscheinend mit Folgen: Thorben steht vor der Tür, angeblich Rockys Sohn. Und Rocky soll dem unbeholfenen jungen Mann beibringen, wie man Frauen flachlegt. Junge, Schöne sollen es sein. Also muss Rocky wieder auf die Piste, und wie damals in die Trickkiste greifen. Kann er Thorben in Sachen Sex auf die Sprünge helfen?