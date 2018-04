Das Alter zehrt langsam an der exzentrischen Schauspielerin Gloria Grahame. Als sie eine Affäre mit ihrem viel jüngeren Nachbarn Peter Turner anfängt, scheint dies nur eine Laune des Ex-Vamps zu sein. Doch beide kommen sich schnell näher. Sie schweben im siebten Liebeshimmel. Doch Gloria ist krank. Und so will sie sich mit Peters Hilfe einen letzten großen Wunsch erfüllen: Sie will noch einmal nach Liverpool zu reisen und dort auftreten.