Gibt es ein Leben nach dem Tod? Fünf Medizinstudenten sind zu einem gefährlichen Experiment bereit: Sie halten ihre Herzen an, um den Grenzbereich zwischen Leben und Tod zu erforschen. Per Wiederbelebung holen sie sich gegenseitig wieder zurück. Ihre Erkenntnisse sind verstörend schön. Immer tiefer begeben sie sich in ihre Versuche. Doch bald kommen sie nicht mehr als dieselben zurück. Der Tod fordert von den Neugierigen seinen Tribut.