Nacktheit als Geschäftsmodell - Deutschlehrer Balz Näf will mit Flitzern Sportwetten manipulieren. Die Nackten sollen die Wettkämpfer geschickt ablenken, denn Näf braucht dringend Geld. Das "Flitzen" kommt durch seine Initiative in Mode. Doch viel springt dabei für Näf nicht heraus. Stattdessen ist ihm eine Polizistin auf den Fersen - in die sich der abgehalfterte Lehrer sogleich verliebt. Nun wird die Lage erst recht kompliziert.