Die beiden Ex-Frauen von Nick, Jade und Maria, finden sich eines Tages als Bewohnerinnen desselben Apartments wieder. Ihr Ex-Mann hatte per Ehevertrag ein Manhatten-Loft an sie übertragen. Jade macht Karriere und hat einst Maria den Mann ausgespannt. Die beiden sind sich zunächst spinnefeind und geraten über Kleinigkeiten aneinander. Doch bald stellen sie auch Gemeinsamkeiten fest - so haben sie beispielsweise das gleiche Hassobjekt: Nick!