In den 80er-Jahren hat die Band "Fraktus" den Technosound erfunden. Heute sind sie nur noch Insidern ein Begriff. Ihr Erfolg war nur von kurzer Dauer, da die Band sich vor über 25 Jahren zerstritten hat und auseinander gegangen ist. Musikproduzent Roger Dettner spürt die drei grundverschiedenen Musiker auf und schafft es, sie an einen Tisch und sogar wieder in ein Studio zusammen zu bekommen. Ein Kapitel Musikgeschichte wird so neu geschrieben.