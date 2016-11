Es ist Jahre her, dass sich Julián und Tómas gesehen haben. Bei einem Wiedersehen in Madrid scheint es dennoch so, als wären die Freunde aus Kindertagen nie getrennt gewesen. Sie verbringen heitere, nachdenkliche und erlebnisreiche Tage. Aber keiner der beiden kann verleugnen, dass das Treffen von einer traurigen Gewissheit überschattet wird: Julián ist unheilbar an Krebs erkrankt. Der nahende Abschied der Freunde wird für immer sein.