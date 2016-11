Das Playgirl Holly feiert gerne ausschweifende Partys. Ihr Nachbar Paul ist gleichzeitig fasziniert und verwirrt von Hollys sündigem Verhalten. Nach und nach bemerkt er aber, dass sich hinter Hollys glamouröser Fassade letztlich ein verletzlicher Mensch verbirgt. Zum Frühstück sieht sie sich am liebsten die Schaufensterauslagen des New Yorker Edeljuweliers "Tiffany's" an.