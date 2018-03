Nach dem Reaktorunglück von 2011 in Fukushima ist die Stadt Minamisoma geteilt. Denn sie liegt teilweise in der Sperrzone um den Ort des Unglücks, das tausende Menschen das Leben gekostet hat. Im restlichen Teil der Stadt geht das Leben weiter, so wie vor dem Supergau? Nein, denn überall lauert die Gefahr durch radioaktive Strahlung. Neben Krankheiten breiten sich Angst und Misstrauen aus. Die Dokumentation zeigt das Leben in der Gefahrenzone.