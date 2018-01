Gabriel ist jung und die Welt steht ihm offen. Also reist der Rastlose vor dem Studium um die Welt. Er will die direkte Begegnung mit Menschen, mit Kulturen. Er lehnt den üblichen Tourismus ab, ist aber doch Teil davon. Seine Freundin Cristina trifft ihn in Kenia. Sie kann ihn nicht halten, und so zieht er alleine weiter, nach Malawi. Dort wird sich, beim Besteigen eines Berges, das Schicksal der lebenshungrigen jungen Mannes erfüllen.