Geister und übernatürliche Phänomene - so etwas gibt es gar nicht. So denkt Professor Goodman, der drei unerklärbare Fälle untersucht. Er will sie öffentlich als Schwindel und Betrug entlarven. Doch als er die Schauplätze dieser Ereignisse besucht und den Menschen näher kommt, die betroffen sind, kommen ihm Zweifel. Der Professor gerät schließlich unter den Einfluss von unbekannten Mächten, die den Wissenschaftler um den Verstand bringen wollen.