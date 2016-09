Als sich in New York paranormale Geschehnisse häufen, beschließen vier Frauen, dem Spuk ein Ende zu setzen. Abby, die Expertin im Team, hat sich schon immer mit Geistern beschäftigt. Ihre ehemalige Freundin Erin, ist Physikerin und kennt sich mit dem Phänomen aus. Jillian ist Ingenieurin und kann sie unterstützen. Und Patty kennt die Straßen New Yorks in- und auswendig. Ein ideales Team.