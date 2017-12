Vier alte Freundinnen, ein Festival und jede Menge Absinth: Dies ist für Ryan, Sasha, Lisa und Dina der perfekte Plan um mal wieder richtig abzudrehen. Nach Jahren der Funkstille wollen es die Frauen mal wieder krachen lassen, wie einstmals im College. Also schmeißen sie sich an die Männer ran und tanzen, was das Zeug hält. Wie weit würde jede von den Freundinnen gehen? Und steht am Ende jede für die andere ein, ganz wie es einmal war?