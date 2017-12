"Lady Shiva" galt als die berühmteste Prostituierte der Schweiz in den 1980er-Jahren. Doch sie war viel mehr: Model, Sängerin, Künstlerin, Lebefrau. Eine Designerin holte sie vom Straßenstrich und führte sie in die Model-Welt ein. Sie fasste Fuß in der Kunstszene und sang in der Züricher Band "Dressed Up Animals". 1989 starb sie bei einem Motorradunfall in Thailand. Die Dokumentation porträtiert die schillernde Irene Straub alias Lady Shiva.