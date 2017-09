Nada kehrt nach Jahren im Ausland in den Libanon zurück. Doch ihre Heimat - ihr Geburtsort und die Menschen dort - sind ihr fremd geworden. Sie zieht in das alte, verlassene Anwesen ihrer Familie. Das Gebäude ist inzwischen eine Ruine, der Garten zu einer Müllhalde verkommen. In den Wirren des Krieges verschwand ihr Großvater spurlos aus diesem Haus. Nada versucht nun, sein Schicksal zu ergründen und ihren Weg im Leben zu finden.