Die Washoe Mining Corporation ist in den 1980er-Jahren am Ende, und so auch ihr Chef Kenny Wells. Er trinkt und träumt im Rausch von Goldvorkommen in Indonesien. Zusammen mit dem windigen Geologen Acosta landet er den Coup: Er findet das Edelmetall. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte scheint anzulaufen. Wells bekommt Kaufangebote und suhlt sich mit Freundin Kay im Glück. Doch der naive Mann hat große Feinde, selbst in den eigenen Reihen.