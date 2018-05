Die einen leben in Städten, die anderen schuften in der Landwirtschaft - so sieht die Welt in der Zukunft aus. Die Gesellschaft ist geteilt und zwischen Stadtbewohnern und Landwirten gibt es keine Berührungspunkte. Die Trennung wird, wie alles andere auch, von Konzernen und Eliten durchgesetzt. Sie herrschen uneingeschränkt. Nur die "Dead Lands" werden von Anarchisten dominiert: Hier leben die Immigranten unter menschenunwürdigen Bedingungen.