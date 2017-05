Gregs Familie will Oma zu ihrem 90. Geburtstag besuchen. Das versetzt den Videospielfreak Greg nicht gerade in einen Freudentaumel. Die Eltern tun immerhin alles, um Greg den Trip schmackhaft zu machen. Der fängt aber erst Feuer, als er von einer Gaming-Convention in der Nähe des Zielortes erfährt. Mit seinem Bruder Rodrick heckt Greg einen Plan aus, wie er seine Familie zu einem Abstecher bewegen kann. Natürlich ist Chaos vorprogrammiert.