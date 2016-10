Maries Lebensträume sind zerplatzt, die große Liebe ist verloren. Die Flucht bringt sie nach Fukushima in Japan, wo sie mit der Organisation Clowns4Help Gutes tun möchte. Nach der Atomkatastrophe 2011 leben die Opfer dort immer noch in Notunterkünften. Doch die Aufgabe überfordert Marie schnell und so beschließt sie, einer sturen alten Frau beim Aufbau ihres zerstörten Hauses zu helfen - und sich endlich der Vergangenheit zu stellen.