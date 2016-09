Ramón lebt in Mexiko, arm und ohne berufliche Perspektive. Alle Versuche, in die USA zu fliehen, sind gescheitert. Er hofft, in Deutschland bei der Tante eines Freundes wohnen und arbeiten zu können. Im kalten Wiesbaden kann er diese jedoch nicht finden und so schläft er auf der Straße, bis ihm Rentnerin Ruth Unterschlupf gewährt. Trotz der kulturellen und sprachlichen Barrieren entwickelt sich eine enge Freundschaft zwischen den beiden.