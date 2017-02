Das Leben der Anderen interessiert Hallam Foe mehr als das eigene. Der unscheinbare Junge streift durch die Straßen und über die Dächer von Edinburgh und kommt dabei vielen Menschen näher als sie ahnen. Erst als er sich in Kate verliebt, beginnt seine eigene Geschichte. Der Film ist nicht nur eine Hommage an die Chancen des Lebens und Liebens, sondern auch an die Stadt Edinburgh.