In New York im Jahr 2000 stirbt der Präsident der Denmark Corporation. Ausgerechnet dessen Bruder Claudius übernimmt die Firma, obwohl er des Mordes verdächtigt wird und heiratet auch die Witwe Gertrude. Ihr Sohn Hamlet, verliebt und verwirrt, will den Tod seines Vaters rächen und so nimmt das Drama seinen Lauf. Moderne Version des Shalespearklassikers mit Orginaltexten.