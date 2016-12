Detektive Nishi ist verbittert, als er erfährt, dass seine Frau unheilbar krank ist. Sein Partner Horibe wird dazu auch noch so angeschossen, dass er nun an den Rollstuhl gefesselt ist. Dieser will Maler werden, hat aber dafür kein Geld. Um ihm und einer Polizeiwitwe zu helfen, borgt er sich zuerst Geld, um dann in grösserem Stil einen gut geplanten Coup auszuführen. Danach verbringt er einen allerletzten Tag mit seiner Frau an einem Strand.