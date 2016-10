Oberösterreich in den 60er Jahren: Ein kleines Dorf ist geprägt durch den Nationalsozialismus. Dort wächst auch Hanna auf, die jeden Sonntag die Messe besucht. Oberstes Gebot in ihrer Familie ist, bloß nicht aufzufallen. Doch Reaktionen der Bewohner machen das Mädchen misstrauisch und sie fragt ihre Oma Ruth um Rat. So findet Hanna heraus, dass sie Jüdin ist und kann die Angst ihrer Mutter verstehen. Doch die Zeit des Versteckens ist vorbei.