Der junge Harold wohnt zusammen mit seiner Mutter in einer Villa. Am Rande eines Abrissgeländes lernt er die alte Dame Maude kennen. Beide sind fasziniert von der Vergänglichkeit und bald auch voneinander. Eine große Liebe gegen alle Konventionen beginnt. An ihrem 80. Geburtstag beschließt Maude jedoch zu sterben und nimmt entsprechende Tabletten zu sich. Harold versucht noch rechtzeitig das Krankenhaus zu erreichen, doch es ist bereits zu spät.