Sie berichten, wie sie ihre Häuser verließen. Ohne zurückzuschauen. Die Bomben wurden direkt über ihnen abgeworfen. Die Menschen, die in diesem Dokumentarfilm zu Wort kommen, haben den Krieg in Syrien erlebt und alles verloren: Ihre Wohnungen, voller Erinnerungen und persönlicher Habe. Sie sind an einen Nicht-Ort der Flucht angekommen, denn auch ihre Seelen haben das Obdach verloren. Wie kann ihr Leben jetzt weiter gehen?