Das Licht der Sonne ist so stark geworden, dass sich alle Lebewesen selbst nachts verstecken müssen. Auch im einst so grünen Deutschland sind die Wälder verbrannt und die Tiere verdursten. Im Gebirge soll es aber noch Wasser geben. Deshalb fährt Marie mit ihrer kleinen Schwester Leonie und Philip in einem abgedunkelten Auto los. Unterwegs begegnen sie Tom, der sich als Mechaniker unentbehrlich macht. Doch dann geraten sie in einen Hinterhalt.