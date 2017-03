David Helfgott ist ein Meisterschüler am Klavier, zunächst in seiner Heimat Australien, dann am Royal College of Music in London. Mit 19 Jahren feiert er dort bereits große Erfolge. Doch dann wird eine psychische Störung diagnostiziert. Über 10 Jahre wird er behandelt, bevor seine geliebte Frau Gillian in sein Leben tritt und ihm ein Comeback gelingt. Wegbegleiter und die Familie geben Einblicke in das Leben dieses talentierten Künstlers.