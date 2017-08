Jeder wohlhabende Bürger sollte zuhause Arme aufnehmen - so sieht es der Autor Jean-Etienne Fougerole. Er solle doch mit gutem Beispiel vorangehen, findet ein Kommentator. Und so lädt Fougerole mit einem "Hereinspaziert!" Roma zu sich nach Hause ein. Also steht kurz darauf Familienboss Babik vor seiner Tür - mit seiner ganzen Sippe. Der fesch-linke Fougerole muss nun beweisen, dass er der Situation gewachsen ist.