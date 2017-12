Vor der Wende war Berlin-Kreuzberg SO36 ein Mikrokosmos für sich. Hier lebt 1989 auch Herr Lehmann, alias Frank, der eine Menge Kreuzberger um sich versammelt und nur eines nicht will: Veränderung. Aber, wir schreiben das Jahr 1989 und da rumorte es in Berlin ... Und nicht nur da, auch sein Privatleben zwingt ihn sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Die Flucht in die vertraute und alkoholgeschwängerte Luft seiner Stammkneipe ist dabei nur die Flucht vor dem Unausweichlichen. Schöne - wenn auch unkonventionelle - Bestandsaufnahme der Ängste und Hoffnungen in einem vielleicht nicht ganz repräsentativen Teil Deutschlands. Dennoch - Leander Haußmann ist ein gar nicht angestaubt anmutender Film gelungen.