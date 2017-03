Heinz Rühmann und Zarah Leander waren zwei Stars des deutschen Films in der Nazi-Zeit. Die "germanische Traumfabrik" wird in dieser Dokumentation untersucht. Was für Träume, Gefühle, Vorstellungen sollten die Filme dieser Zeit wecken? Denn manipulativ waren sie durchaus, wenn auch wenig offen propagandistisch. Joseph Goebbels, die Zensur und rassistisch-kriegerische Ideologie, prägten das nationalsozialistische Kulturleben.