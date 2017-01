Familienvater Tapdiq hat etwas Großes vor: er will eine Kuh von Europa in ein kleines Dorf nach Aserbaidschan bringen. Die Bewohner sind nicht begeistert von diesem Plan und auch seine Frau ist skeptisch, denn diese ausländische Kuh kann in ihren Augen keine gesunde Milch geben. Doch Tapdiq will es allen beweisen und kauft sich eine Kuh, die auf den Namen Madonna hört.