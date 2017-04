Hongkong ist eine Stadt im Umbruch, kulturell steht sie zwischen China und dem Westen. Drei Generationen kommen in der Dokumentation zu Wort: Kinder, junge Leute und alte Menschen. Das kleine "Rotkäppchen" fragt sich, ob all die Götter denn ausreichen, um alle Menschen zu retten. Studenten gehen auf die Straße um die staatliche Annäherung an China zu kritisieren. Und die Alten - wissen gar nicht, wie sie mit den neuen Zeiten umgehen sollen.