1931 lebt der 12-jährige Waisenjunge Hugo Cabret in einem riesigen Pariser Bahnhof. Wie zuvor sein Vater, der bei einem Brand ums Leben kam, repariert Hugo die Bahnhofsuhren, muss sich aber vor dem strengen Bahnhofsvorsteher in Acht nehmen. Eines Tages tritt die neugierige Isabelle in sein Leben, die einen Schlüssel besitzt, mit dem der mysteriöse Automatenmensch zum Leben erweckt werden kann, den Hugos Vater vor seinem Tod reparieren wollte.