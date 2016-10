Was macht den Menschen zum Menschen? Dieser Frage geht der französische Journalist und Fotograf Yann Arthus-Betrand in seiner Dokumentation nach. Am Beispiel von hochauflösenden Naturaufnahmen, die Interview-Sequenzen mit Menschen aus mehr als 60 Ländern verorten, zeichnet er ein Porträt unserer Welt. Ob alte Menschen, frisch Verliebte oder Kinder, auf allen Kontinenten empfinden sie Glück und Leid, Freude und Sehnsucht gleichermaßen.