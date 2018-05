In Sambia machen die Menschen Hexen für die Dürre verantwortlich. Ausgerechnet die neunjährige Shula wird von ihnen als Magierin gebrandmarkt. Sie wird gefangengenommen und in ein fernes Hexenlager gebracht. Die dort inhaftierten Frauen nehmen sich des kleinen Mädchens an. Doch Shulas neues Leben ist von Tyrannei und harter Arbeit geprägt. Sie hat Angst zu fliehen, denn dann werde sie in eine Ziege verwandelt, sagen die Aufseher.