Renee findet sich nicht besonders hübsch: Ein paar Pfund zu viel auf den Rippen, ein durchschnittliches Gesicht. Im Schlankheitswahn fällt sie von ihrem Fitness-Fahrrad. Als sie wieder zu sich kommt, findet sie sich unwiderstehlich schön. Sie bekommt ihren Traumjob in einer Kosmetikfirma und findet endlich einen Kerl, der was hermacht. Renee ist von ihrem neuen Leben berauscht. Doch was passiert, wenn ihre alte Wahrnehmung zurückkommt?