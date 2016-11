Mammut Manny, Säbelzahntiger Diego und Faultier Sid sind mittendrin, als eine Katastrophe den ganzen Kontinent in Bewegung setzt. Das Trio treibt plötzlich getrennt vom Rest der Herde auf einem Eisberg auf hoher See. Bei ihrem neuen Abenteuer müssen sie sich skrupellosen Piraten und exotischen Meereskreaturen stellen. Scrat, der an dem Ausbruch der Katastrophe nicht ganz unbeteiligt ist, findet sich an bisher unbekannte Orte katapultiert.