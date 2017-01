Entertainer Hape bricht auf der Bühne unter Stress zusammen und bekommt den ärztlichen Rat, sich ein paar Monate Zeit für Entspannung und sich selbst zu nehmen. Davon zeigt er sich ganz und gar nicht begeistert, bis er beschließt, in dieser Zeit den Jakobsweg nach Santiago de Compostela zu wandern. Während seiner Reise erinnert er sich an seine Kindheit, in der er sich bei seiner "Omma" und dem Pfarrer den Kopf über Gott zerbrach.