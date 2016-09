Dudies Aussichten sind alles andere als rosig. Erst lässt den armenischen Asylbewerber seine Freundin sitzen, um sich durch eine Heirat mit einem Deutschen eine Aufenthaltserlaubnis zu sichern, dann droht ihm auch noch der Rauswurf bei seinem Job auf der Baustelle. Doch all das scheint Dudie nicht so viel auszumachen - er hat da so seine ganz eigene Lebens-Philosophie.