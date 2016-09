Der Film beschreibt in drei Teilen die Suche einer jungen Frau nach sexueller Erfahrung. Zu Beginn wird diese Frau in ihrer isolierten Innenwelt dargestellt. Sie schreibt lange Briefe an eine imaginäre Person. Aus dieser Schwebe zwischen selbstbesinnender Meditation und Angst vor menschlichen Kontakten löst sie sich schließlich. Die Erfahrung ihrer eigenen Existenz treibt sie in die Nacht. Im zweiten Teil sehen wir sie beim Trampen und werden Zeuge ihres Interesses für einen Lastwagenfahrer. Noch in derselben Nacht besucht sie eine Freundin. Ein weiteres Verhältnis zwischen zwei Menschen, rätselhaft bestimmt von latentem Rivalitätsdruck und einer heftigen sexuellen Begegnung, die während einer langen Einstellung in aller Heftigkeit dargestellt wird, spürbar durch Geräusche des Raschelns der Betttücher und das Keuchen des Paares.