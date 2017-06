Seit 2014 sind mehrere verdeckte Ermittler aufgeflogen, die sich in der linken Szene bewegten. Iris P. machte den Anfang, die die "Rote Flora" in Hamburg bespitzelte. Der Film stellt die Frage: Was bedeutet Überwachung? Dabei kommen Betroffene der Vorfälle zu Wort, aber auch etwa Ex-Generalbundesanwalt Kay Nehm.