Seit es Menschen gibt, stehen sie in Beziehung zu Tieren, ob als Nutztiere oder als Haustiere gehalten. Den Widerspruch zwischen diesen beiden Formen der Tierhaltung will Regisseurin Sabine Kückelmann in ihrer Dokumentation veranschaulichen. Sie zeigt die Grausamkeit der Massentierhaltung und der Tötungsmaschinerie in der Fleischindustrie auf und plädiert für einen respektvollen Umgang mit den Tieren.