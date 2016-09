Der erfolglose Filmemacher Pierre ist schon seit Langem mit Manon zusammen. Während sie mit ihrem Dasein zufrieden ist, nagt an Pierre die berufliche Perspektivlosigkeit. Eines Tages trifft er auf Elisabeth. Dass sie sich so für ihn interessiert, schmeichelt Pierre und er lässt sich auf eine Affäre ein. Doch der innere Konflikt, den die beiden Frauen in ihm auslösen, setzt Pierre zu. Dann erfährt er von Elisabeth, dass Manon ebenfalls fremdgeht.