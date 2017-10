Aufstieg und Fall folgen in der Rockmusik oft schnell aufeinander. 2002 wurden die "Killerpilze" als jüngste Teenie-Band von BRAVO und Co. gefeiert. Bald darauf wurden sie von ihrem Plattenlabel fallengelassen. 2016 brachten sie ein erfolgreiches Album auf den Markt. Grund genug für einen Rückblick: Wie schafft eine Band den Wiederaufstieg? Was macht das Musikbusiness heute aus? Dazu gibt es die Hits der Killerpilze.