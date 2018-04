Der junge Rahul verliebt sich in die peppige Anjali, was seinem Vater gar nicht paßt, möchte er ihn doch mit der standesgemäßeren Naina verheiraten. Nach einem heftigen Wortwechsel gehen Vater und Sohn im Streit auseinander. In London baut er sich sein eigenes Leben auf. Nach Jahren bricht der jüngere Bruder Rohan auf, um nach Rahul zu suchen. Er hat auch eine Neuigkeit: Rahul ist adoptiert.