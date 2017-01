Offizielle Währung ist die Zeit anstatt des Geldes und die Menschen altern nicht mehr, sobald sie ihr 25. Lebensjahr erreicht haben. Danach haben sie nur noch ein Jahr, es sei denn, sie kaufen sich einen Ausweg. Will Salas hat diese Mittel nicht, jeden Tag tickt die Lebensuhr. Dann tritt ein reicher Fremder in sein Leben und stirbt kurz darauf. Will wird des Mordes bezichtigt und lebt mit seiner Geisel Sylvia von Minute zu Minute auf der Flucht.