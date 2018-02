Bei dem Privatdetektiv Doc Sportello lässt sich auf einmal seine Ex blicken, um ihm eine wilde Story über ihre neue Flamme aufzutischen: Sie ist jetzt mit einem reichen Immobilienmakler zusammen. Dessen rachsüchtige Ehefrau will diesen deshalb kidnappen und in die Psychiatrie stecken lassen. Doc weiß nicht recht, was er davon halten soll. Überhaupt nimmt er trotz des Zeitgeists Ende der 1960er das endlose Gerede um die "Liebe" nicht allzu ernst.